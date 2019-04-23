رسالة من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ

يرغب ريال مدريد في معرفة موقف بايرن ميونيخ الألماني بشأن اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز. ريال مدريد قرر منذ موسمين إعارة الكولومبي خاميس رودريغيز لصفوف بايرن ميونيخ مع خيار الشراء مقابل 42 مليون يورو. وذكرت “ماركا” أن ريال مدريد أرسل للنادي الألماني يستفسر منه بشأن موقفه من تحويل إعارة اللاعب الكولومبي إلى شراء. ويأمل ريال مدريد في ضم خاميس بصفة رسمية من قبل النادي الألماني للاستفادة من أموال بيعه في شراء لاعبين جدد. وفي حال رفض بايرن ميونيخ التعاقد مع اللاعب الكولومبي سوف يعمل ريال مدريد من أجل تسويق اللاعب.

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