يونايتد يستغل مشاكل نجم برشلونة

ينوي نادي مانشستر يونايتد استغلال الخلافات وتوتر العلاقة بين البرازيلي فيليب كوتينيو نجم وسط برشلونة الحالي وجماهير النادي.
وكانت جماهير برشلونة قد أطلقت صافرات الاستهجان بقسوة على نجم الفريق البرازيلي بسبب احتفاله بوضع أصابعه على اذنيه عند التسجيل في شباك يونايتد في دوري الأبطال الأوروبي.
مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للظفر بخدمات “كوتينيو”.
ويأمل مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب مقابل 70 مليون جنيه استرليني فقط.
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