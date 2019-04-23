«ميرور» تثير الجدل حول مستقبل صلاح مع ليفربول

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٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

محمد صلاح

بات مستقبل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح مع ليفربول محل شك في الأيام الأخيرة، وذلك مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وتفيد التقارير الإسبانية أن محمد صلاح يرغب في الرحيل عن ليفربول الصيف المقبل حتى لو نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهي الفكرة التي لا ترحب بها إدارة ليفربول، إلا أنه حتى تلك اللحظة لم يتحدث صلاح مع إدارة الريدز في أي شيء يخص رحيله، على الرغم من إشارة صحيفة أس الإسبانية منذ أيام إلى توتر علاقته مع مدرب الفريق يورجين كلوب.

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وبدورها أكدت صحيفة " Le10Sport" الفرنسية نفس ما أشارت إليه "ميرور" بوجود مشاكل بين صلاح ومدربه كلوب وأنه يرغب في الرحيل، على أن يتصارع على ضمه كل من ريال مدريد ويوفنتوس. وربما يفكر يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات صلاح مقابل إعطاء ليفربول النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، أو الاكتفاء بشراء نجم المنتخب