شكرا لقرائتكم ننشر ملاعب تدريب وفنادق إقامة المنتخبات المشاركة فى أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019، جدول إقامة وملاعب تدريب المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة . المجموعة الأولى "إستاد القاهرة الدولي" منتخب الكونغو .. فندق ميريديان هيلوبوليس .. ملعب التدريب المقاولون العرب الفرعي

منتخب زيمبابوي .. فندق ميريديان هيلوبوليس .. ملعب التدريب نادي السكة الحديد

منتخب أوغندا .. فندق راديسون بلو .. ملعب التدريب المقاولون العرب الرئيسي المجموعة الثانية "إستاد الإسكندرية"

منتخب نيجيريا .. فندق هيلنان فلسطين .. ملعب التدريب بالأكاديمية البحرية

منتخب مدغشقر .. فندق هيلتون كينج رانش ببرج العرب.. ملعب التدريب برج العرب الفرعي

منتخب بوروندي .. فندق توليب مصطفى كامل .. ملعب التدريب نادي الاتحاد السكندري

منتخب غينيا .. فندق توليب مصطفى كامل .. ملعب التدريب بإستاد جامعة الإسكندرية

58377193_1241877169302054_6596919172217700352_o المجموعة الثالثة "إستاد الدفاع الجوي" Advertisements

منتخب كينيا .. فندق طيبة روز .. ملعب التدريب رقم 1 بإستاد الدفاع الجوي

منتخب السنغال .. فندق طيبة روز .. ملعب التدريب رقم 3 بإستاد الدفاع الجوي

منتخب الجزائر .. فندق رويال كمبينسكي .. ملعب التدريب بنادي انبي

منتخب تنزانيا .. فندق هيلنان لاند مارك .. ملعب التدريب نادي بتروسبورت المجموعة الرابعة "إستاد السلام"

منتخب كوت ديفوار .. فندق كونكورد السلام .. ملعب التدريب بنادي الشمس

منتخب جنوب إفريقيا .. فندق نوفوتيل .. ملعب التدريب بنادي إيرو سبورت

منتخب ناميبيا .. فندق لوباساج المطار .. ملعب التدريب بإستاد أكاديمية الدفاع

منتخب المغرب .. فندق راديسون بلو .. ملعب التدريب بمجمع النسور الرياضي المجموعة الخامسة "إستاد السويس"

منتخب موريتانيا .. فندق ستيلا دي ماري "سي كلوب" .. ملعب التدريب رقم 1 بنادي وادي دجلة العين السخنة

منتخب أنجولا .. فندق ستيلا دي ماري "سي كلوب" .. ملعب التدريب رقم 2 بنادي وادي دجلة العين السخنة

منتخب تونس .. فندق ستيلا دي ماري جراند هوتيل .. ملعب التدريب بملعب نادي بتروجت

منتخب مالي .. فندق ستيلا دي ماري جراند هوتيل .. ملعب التدريب بملعب نادي بتروجت المجموعة السادسة "إستاد الإسماعيلية"

منتخب الكاميرون .. فندق ميريكور الإسماعيلية .. ملعب التدريب بملعب فندق ميركور

منتخب بنين .. فندق ميريكور الإسماعيلية .. ملعب التدريب بقناة السويس القديمة

منتخب غانا .. فندق توليب الفرسان بالإسماعيلية .. ملعب التدريب بنادي قناة السويس الفرعي

منتخب غينيا الاستوائية .. فندق توليب الفرسان بالإسماعيلية .. ملعب التدريب بنادي قناة السويس الفرعي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر ملاعب تدريب وفنادق إقامة المنتخبات المشاركة فى أمم افريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.