رياضة | مفاجأة مدوية.. نجم ريال مدريد يخطط للانتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. نجم ريال مدريد يخطط للانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نجم فريق ريال مدريد يخطط للانتقال إلى فريق برشلونة خلال الفترة المقبلة في صدمة قوية للفريق الملكي.

وقال موقع أوك دياريو الإسباني، إن فرانسيكو إيسكو يضع وجهة واحدة له حال رحيله عن ريال مدريد وهى الانتقال لبرشلونة في الصيف المقبل.

وأضاف الموقع أن إيسكو يعتقد بأن وجهة برشلونة ستكون مناسبة لكن إدارة ريال مدريد سوف تغلق الباب في وجه انتقاله إلى الغريم المباشر.

ويملك ايسكو عروض من يوفنتوس ومانشستر سيتي في الصيف المقبل ويريد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد بيعه في الصيف.