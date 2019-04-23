رياضة | 6 صفقات نارية في ريال مدريد

رصد نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع 6 لاعبين من العيار الثقيل بعدما رصد ميزانية مالية قدرها 500 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب ريال مدريد بعد توفير 500 مليون في التحرك سريعًا للتعاقد مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي والتي تُقدر قيمته بـ 100 مليون يورو والفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي ينتهي عقده مع اليونايتد في 2021 وتُقدر قيمته بـ 150 مليون يورو والألماني إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والدنماركي كريستيان إيركسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

كما يراقب نادي ريال مدريد اللاعب الصربي لوكا يوفيتش نجم نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني بحثًا عن تعزيز صفوفه الهجومية، ويخطط فلورنتينو بيريز رئيس الريال للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال الفشل في ضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب النادي الباريسي.