شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير فرنسية: «صلاح» ليس سعيدًا في ليفربول.. والريدز يقترب من ضم بديله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عادت التقارير الصحفية إلى الحديث عن عدم ارتياح محمد صلاح في فريق ليفربول، وبعد التقرير الذي نشرته صحيفة «أس»، قبل أيام، عن خلاف وقع بين اللاعب ومدربه، يورجن كلوب، طالب على أثره المصري بالرحيل عن الفريق، وهو ما نفاه وكيل اللاعب، رامي عباس، أتى تأكيد جديد على عدم استقرار أوضاع هداف الفريق داخل قلعة «أنفيلد»، وهذه المرة من الصحافة الفرنسية، وتحديدًا «تيليفوت».

وأكدت «تيليفوت» أن الوضع ليس على ما يُرام فيما يتعلق ببقاء «صلاح» في ليفربول، موضحة أنه قد يسعى للرحيل الصيف القادم.

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في السياق نفسه، أشار موقع Le10Sport الفرنسي إلى اقتراب الريدز من التعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي، جناح ليل الفرنسي، بديلًا للنجم المصري، في حال قرر الأخير الرحيل عن الفريق.

وأوضح Le10Sport أن الريدز يقود حاليًا السباق على توقيع الدولي الإيفواري، الذي يسعى لضمه كل من أرسنال ومانشستر يونايتد وإيفرتون كذلك، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويحتل «صلاح» صدارة هدّافي الدوري الإنجليزي حاليًا بـ19 هدفًا، متساويًا مع مهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو.