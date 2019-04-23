شكرا لقرائتكم اليوم.. كريم نيدفيد يجرى جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى كريم نيدفيد، لاعب الأهلى خلال الساعات المقبلة جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا، على أن يعود إلى القاهرة فى غضون أسبوع لاستكمال برنامجه العلاجى.

وحدد الطبيب المعالج لنيدفيد اليوم، موعدا للجراحة بعد الاطلاع على كافة التقرير الطبية وخضوعه للفحوصات اللازمة قبل الجراحة.

وخضع لاعب الأهلى لكشف طبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس الهيئة الطبية بالنادى، وتمت الموافقة على سفر اللاعب بعدما أثبتت الأشعة إصابته بتمزق فى غضروف الركبة.

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وكان نيدفيد قد تعرض لإصابة خلال مشاركته فى مباراة مصر المقاصة التى أقيمت على استاد بتروسبورت يوم 10 أبريل الجارى، فى إطار مواجهات الجولة الـ28 ببطولة الدورى العام والتى انتهت بفوز الأهلى.