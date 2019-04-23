النصر يتحدى الزوراء في معركة كربلاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يرفع النصر شعار تأكيد الفوز الأول وتقوية الحظوظ، عندما يحل ضيفا على الزوراء العراقي في الرابعة مساء اليوم على ملعب كربلاء، ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا. وكان النصر حقق فوزا عريضا على الزوراء في الرياض 4-1، جدد آماله في التأهل للدور المقبل، إلا أنه لا يزال مطالبا بحصد نقاط مباراة اليوم حتى يصبح ضمن دائرة المرشحين للتأهل، حيث يقبع الفريق في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من فوزه الأخير، فيما خسر قبلها من ذوب آهن الإيراني 2-3 والوصل الإماراتي 0-1.

من جانبه، يطمح صاحب الأرض والجمهور للفوز أيضا لتقوية حظوظه في التأهل، حيث يحتل وصافة المجموعة بأربع نقاط، فيما يبتعد عن المتصدر ذوب الإيراني بنقطتين.

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وقبل الخسارة من النصر، حقق الزوراء فوزا عريضا على الوصا 5-0، وتعادل من ذوب 0-0.

وإلى جانبه سعيه للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الآسيوية، يقاتل النصر أيضا على المستوى المحلي من خلال منافسته للهلال على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو ما يضع المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا أمام خيار تدوير اللاعبين وتوزيع مشاركاتهم بين البطولتين، وخاصة أن الدوري بقيت على نهايته جولتان فقط.

أما الزوراء فيحتل المركز الرابع في الدوري العراقي، ويفصله عن المتصدر فريق الشرطة 19 نقطة، لذلك سيحول كل مجهوده نحو البطولة الآسيوية.