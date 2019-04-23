غضب الهلال عربيا يهدد الاستقلال آسيويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

سيحاول فريق الهلال الإفاقة مبكرا من صدمة خسارته أمام النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية العربية، من خلال صب جم غضبه في فريق الاستقلال الإيراني عندما يلتقيه في السادسة مساء اليوم بملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة الإماراتي ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن فريقي الاستقلال والدحيل القطري. وخسر الهلال مباراة الذهاب أمام الاستقلال 1 - 2. ويطمح الهلال إلى تحقيق فوز يضرب أكثر من عصفور، في جانب ثأره لخسارته من الاستقلال، يأمل في أن يستعيد استقراره بعد خسارة البطولة العربية، وقطع شوط كبير نحو التأهل عن المجموعة.

لقاء اليوم هو الـ 11 الذي يجمع بين الهلال والاستقلال في كل البطولات الآسيوية بجميع مسمياتها، ويبدو التكافؤ هو سيد الموقف، حيث تتعادل كفة الفوز بواقع 5 انتصارات لكل منهما (منها فوزان للهلال بركلات الترجيح). وفي المسمى الجديد (دوري أبطال آسيا) يتفوق الفريق الإيراني، حيث تواجه الفريقان في 5 مباريات، فاز الإيراني في 4 مواجهات والهلال في مواجهة واحدة فقط. يذكر أن خسارة الهلال ستعيده للمركز الثالث في حال فوز الدحيل على العين الإماراتي. وسيكون بمقدور مدرب الهلال الكرواتي زوران ماميتش الاستفادة الكاملة من الرباعي الأجنبي، الأسترالي دجينك والبرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي جوميز والإيطالي جوفينكو، فيما يستمر في افتقاد خدمات لاعب الوسط عبدالله عطيف.