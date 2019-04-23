السيسي يستقبل وزراء الرياضة العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزراء الشباب والرياضة المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد حاليا بالقاهرة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد خلال اللقاء أن الشباب يشكلون الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استخدامها، مشددا على أهمية صياغة خطة عمل طموحة وتدريجية بهدف تفعيل الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري، وذلك في إطار أولوية الحفاظ على الدول بالمنطقة العربية.

وشدد على أهمية تعزيز دور وزارات وهيئات الشباب والرياضة العربية كجسر ومنصة تسهم في زيادة التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، فضلا عن الإمكانات والفرص المتاحة فيها، والتحديات التي تواجه شبابها، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب العربي.