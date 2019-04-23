ميونخ يخطف زياش من النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

قطع نادي بايرن ميونخ الألماني الطريق على نادي النصر في كسب خدمات لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، المغربي الدولي حكيم زياش (25 سنة)، واقنع الأخير بالانتقال إلى صفوفه، بعد أن كان النصر يلاحقه بهدف ضمه إلى كشوفاته في الانتقالات الصيفية ليكمل الثنائي المغربي، نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله، على أن يحل على حساب النيجيري الدولي أحمد موسى.

ونقلت صحف مغربية أيضا من صحيفة ديلي ميرور البريطانية، اهتمام كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع زياش الذي كان ضمن خيارات ليفربول في الانتقالات الصيفية الماضية.