ترتيب الدوري الإنجليزي وتعدد الصراعات حتى النهاية

اختتمت مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباراة تشيلسي وبيرنلي، والتي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

ومع نهاية الأسبوع الخامس والثلاثين يستمر فريق ليفربول متصدراً لجدول الدوري برصيد 88 نقطة، بعد فوزه بالامس على كارديف سيتي بهدفين نظيفين، ليستمر الصراع على الصدارة مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 86 نقطة.

ومازال للسيتي مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد،حتى يتساوي في عدد المباريات مع ليفربول، ومن المقرر أن تقام يوم الاربعاء المقبل.

ويأمل ليفربول أن يتمكن اليونايتد من هزيمة السيتي ليستمر في صدارة الدوري، مع إقتراب المسابقة من نهايتها ليحقق لقب طال إنتظاره.

وفي حالة فوز السيتي سيرتفع رصيده إلى 89 نقطة لتصبح الأمور صعبة على ليفربول، لينتظر تعثر غريمه هذا الموسم.

اما المركز الثالث لجدول الدوري، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا يحتله توتنهام هوتسبير برصيد 67 نقطة، بالرغم من هزيمته الأخيرة أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، ليستمر متقدماً على تشيلسي بفارق الأهداف، والذي يحتل المركز الرابع بعد تعادله اليوم أمام بيرنلي، وان

كان السبيرز مازال له مباراة مؤجلة أمام برايتون يخوضها غداً الثلاثاء.

ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 66 نقطة، بعد ان وقع في فخ الهزيمة هذا الأسبوع أمام كريستال بالاس بثلاثة اهداف مقابل هدفين، ليفقد فرصة ثمينة في الدخول للمربع الذهبي دون إستغلال تشيلسي وهزيمة توتنهام.

وسقط مانشستر يونايتد أمس سقوط مدوي أمام إيفرتون، عندما تلقى الهزيمة برباعية نظيفة ليتجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي، محاولاً الحفاظ على تواجده على الأقل في بطولة الدوري الاوروبي الموسم المقبل، في حالة فشله في الدخول إلى المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتظهر مهمة اليونايتد في الحفاظ على مقعده بالمكرز السادس المؤهل للدوري الأوروبي سهلة نسبيًا، خاصة مع فارق النقاط الكبير بينه وبين المراكز التالية.

فيما تظهر المنافسة على المركز السابع المؤهل لتصفيات الدوري الأوروبي مشتعلة بين كل من إيفرتون (49نقطة)، واتفورد (49نقطة)، ليستر سيتي (48 نقطة)،

وولفرهامبتون (48 نقطة)، حيث يبحث كل منهم عن المقعد الأخير المؤهل للبطولة الاوروبية.

وفي صراع المؤخرة مازال كارديف سيتي وبرايتون وساوثهامبتون، يطمعون في الهرب من المقعد الأخير للهبوط لدوري الدرجة الاولى الانجليزي، مع تقارب نقاط الفرق الثلاثة، وعدم تحقيقهم الفوز في الجولة المنقضية بإستثناء برايتون الذي تمكن من إقتناص نقطة من التعادل مع وولفرهامبتون.

وواصل فريق هيدرسفيلد والذي تأكد هبوطه رسميًا نتائجه المخيبة بالهزيمة أمام واتفورد بهدفين مقابل هدف، وعلى الطرف الأخر فاز فريق فولهام فوز معنوي على بورنموث بهدف نظيف، بعد أن تأكد هو الأخر من وداعه بطولة البريميرليج بشكل رسمي مع نهاية الموسم.

ويواصل الدوري الإنجليزي مع تلك النتائج أشتعاله في صراع المقدمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، وصراع المقعد الاخير للهبوط والمقعد الأخير المؤهل للدوري الاوروبي قبل ثلاث جولات من البطولة الإنجليزية.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1 – ليفربول 88 نقطة

2- مانشستر سيتي 86 نقطة

3- توتنهام هوتسبير 67 نقطة

4 – تشيلسي 67 نقطة

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5- آرسنال 66 نقطة

6 – مانشستر يونايتد 64 نقطة

7- إيفرتون 49 نقطة

8- واتفورد 49 نقطة

9- ليستر سيتي 48 نقطة

10- وولفرهامبتون 48 نقطة

11- وست هام يونايتد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 42 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

14- بورنموث 41 نقطة

15- بيرنلي 40 نقطة

16- ساوثهامبتون 36 نقطة

17- برايتون 34 نقطة

18 – كارديف سيتي 31 نقطة

19- فولهام 23 نقطة

20- هيدرسفيلد 20 نقطة