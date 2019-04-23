رياضة | رئيس النجوم يطالب عصام الحضري بتحمل المسئولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النجوم يطالب عصام الحضري بتحمل المسئولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن عصام الحضري حارس الفريق صادفه سوء حظ غريب بعد الإصابة في أول 3 مباريات.

وأوضح محمد الطويلة لبرنامج "ساعة مع شوبير" أنه يجب على عصام الحضري أن يتحمل مسئوليته كقائد كبير وصاحب خبرة طويلة والقتال من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

وأشار الطويلة إلى أن النجوم يتبقى له 5 مباريات في الدوري سيسعى للفوز بها من أجل عدم الهبوط.

شوبير يكشف حقيقة الخلافات داخل مجلس الأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد مؤخرًا عن وجود صراعات وانقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير إن هناك حملة إعلامية تثير الفتن داخل المجلس وهو ما تسبب في قلق البعض داخل الأهلي.

وأضاف شوبير: "الحقيقة أن هناك اختلافات في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في المجلس ومن بين القضايا التي شهدت هذا الخلاف هو استمرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي من عدمه واستقر الرأي على استمراره لحين اشعار آخر".

وشدد شوبير على أن كل ما تردد عن استقالات أو حديث بعض الأعضاء مع أطراف أخرى خارج المجلس هو أمر لا صحة له على الإطلاق.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

استقر رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز على تشكيل فريقه لمباراة الزمالك اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز المنتظر أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعمر الميداني وعمر جابر

خط الوسط: إيريك تراوري ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد.

الهجوم: كينو وبينافينتي وعمر خربين

ذكريات الماضي الأليم تطارد كريستيان جروس أمام رامون دياز

يبحث ناديا الزمالك وبيراميدز عن الانفراد بصدارة الدوري الممتاز بالموسم الحالي (2018-2019)، عندما يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة (18 انتصار - 6 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا)، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصار - 9 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا- واستقبل شباكه 27 هدفًا).

يقود الزمالك فنيًا السويسري كريستيان جروس والذي يخوض مباراته الرابعة ضد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، حيث سبق وتقابل المدربان في 3 مواجهات سابقة خلال عملهما بالدوري السعودي، فاز "دياز" في مباراتين، وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل السلبي، ولم يحقق مدرب الأبيض أي انتصار .

أول مواجهة جمعت المدربين كانت في الجولة العاشرة من الدوري السعودي موسم 2016-2017، وفاز الهلال بقيادة "دياز" على أهلي جدة بقيادة "جروس" بنتيجة 2-1، بينما انتهي لقاء الدور الثاني في نفس الموسم بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وتجدد اللقاء بين جروس ودياز في مباراة أهلي جدة ضد الهلال في نهائي كأس ملك السعودية، وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-2 ليتوج المدرب الأرجنتيني بلقب البطولة مع الزعيم.

يا تري من يتفوق في المواجهة الرابعة بين جروس ورامون دياز.. هل يواصل المدرب الأرجنتيني انتصاراته ويُقرب بيراميدز من "الدرع"، أم يقود الخواجة السويسري الزمالك للفوز والانفراد بصدارة الدوري الممتاز؟