الان تتابع رئيس اتحاد جدة: تعرضنا لظلم تحكيمي كبير أمام لوكوموتيف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
أكد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، لؤي هشام ناظر، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي كبير خلال مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.
وفشل الاتحاد في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام مضيفه لوكومتيف، مكتفياً بالتعادل 1-1 ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا أمس الاثنين.
وكتب رئيس النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر: ضاعت علينا المباراة للأسف، لم نوفق بفرصة واحدة من العديد من الفرص التي سنحت لنا.
وأضاف عن مستوى التحكيم في المباراة: شاهدتم ضربة الجزاء الواضحة التي لم تحتسب، ليس لنا إلا أن نستمر ونحارب من أجل التأهل.
واختتم: سنبدأ التحضير لمباراة نصف نهائي كأس الملك، علماً بأن الاتحاد يلتقي مع النصر في المباراة المرتقبة لحسم المتأهل إلى نهائي المسابقة السبت المقبل.
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