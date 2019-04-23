الان تتابع فيتوريا: «أبطال آسيا» ليس أولوية للنصر السعودي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أكد المدير الفني لفريق النصرالسعودي، البرتغالي روي فيتوريا، أنه يمنح الأولوية للمنافسة على لقبي الدوري المحلي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، عكس دوري أبطال آسيا.
ويلتقي النصر مع مضيفه الزوراء العراقي اليوم الثلاثاء 23-4-2019 في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.
ورغم ذلك، قال فيتوريا : نشارك في دوري الأبطال من أجل تحقيق النتائج الإيجابية أيضاً، وليس لمجرد الحضور فقط.
وأعرب فيتوريا عن ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه على تحقيق الفوز أمام الزوراء، رغم غياب العديد من العناصر الأساسية.
وأضاف: نمنح الثقة لكل اللاعبين، يجب أن نقدم لهم كل الدعم في كافة البطولات.
وأردف: أدرك جيداً أن المباراة أمام الزوراء ستشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، ولكننا على أتم الجاهزية للقاء.
وأتم: لا أهتم بنتيجة المباراة الماضية، ولن نفكر بها، سنخوض لقاء جديداً وسندخله بتركيز كبير.
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