شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. أحداد وبو طيب يدعموا الأبيض من المدرجات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد لاعبا الزمالك، على التواجد مقصورة ملعب الدفاع الجوى، لمؤازرة فريقهم أمام بيراميدز فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن مباريات الدورى الممتاز المؤجلة من الأسبوع 26.

ويغيب أحداد وبوطيب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز بسبب الإصابة، حيث يعنى أحداد من العضلة الأمامية، ويعانى بوطيب من الإصابة فى مفصل الركبة والتى تعرض لها خلال مشاركته أمام الإسماعيلى فى المباراة الماضية.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز كلاً من:

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محمود جنش – عماد السيد فى حراسة المرمي .

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمود الونش – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع.

طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود كهربا – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – أيمن حفني في خط الوسط.

عمر السعيد في خط الهجوم.