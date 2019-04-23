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جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-4-2019

شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها كاسونوجو يعود لتدريبات الفريق الأبيض مايو القادم.

كاسونجو يعود للقاهرة منتصف مايو المقبل



يعود الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودى بعد منتصف شهر مايو القادم حيث يتبقى للمهاجم الكونغولى مباراتين مع الفريق السعودى على أن يلتحق بعد ذلك مجددا بالقلعة البيضاء.

وعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع كابونجو كاسونجو على هامش تواجده فى القاهرة وزيارته لمقر النادى خلال فترة الأجازة التى يقضيها حاليا بمصر ليكشف اللاعب لمسئولى النادى الأبيض إنه بعد المباراتين سيعود إلى النادى الأبيض وينتظر ضمه لصفوف منتخب الكونغو فى أمم إفريقيا القادمة التى سوف تستضيفها مصر.

ويتبقى للكونغولى مباراتين مع الوحدة يومى 11 و16 مايو القادمين أمام القادسية والفيحاء على الترتيب على أن يعود بعد ذلك للقلعة البيضاء تمهيدا لتحديد مصيره فى الموسم الجديد بعد أمم إفريقيا.

طاقم تحكيم من النرويج رسميا للمباراة المرتقبة



توصل اتحاد الكرة الى اتفاق رسمى مع نظيره النرويجى على قيادة طاقم تحكيمى لقيادة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر اقامتها غدًا فى الدوري المصرى.

وتلقى الاتحاد فاكسًا رسميًا من الاتحاد النرويجى يفيد بموافقته على ترشيح طاقم تحكيم دولى لإقامة المباراة المرتقبة بين الفريقين الزمالك وبيراميدز.

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جروس يستدعى 19 لاعبا لمواجهة الحسم



أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الدوري الممتاز المؤجلة من الأسبوع 26، وتنطلق في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.

من يربح معركة "المخ والعضلات" بين الزمالك وبيراميد ؟



تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب اللقاء النارى المرتقب الذى يجمع بين الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء غدًا (الثلاثاء) ، على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس والعشرين للدورى الممتاز.

مباراة الزمالك وبيراميدز تحمل شعار "لا بديل عن الفوز"، خصوصاً أن حصد النقاط الثلاث لأى فريق ستجعله ينفرد بصدارة الدورى ، بينما ستكون نتيجة التعادل غير مرضية لكليهما لأنها ستعطل من مسيرتهما وتمنح الأهلى فرصة العودة للانقضاض على القمة خلال مباراته أمام المصرى البورسعيدى المقرر لها الخميس المقبل.