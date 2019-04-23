رياضة | موعد مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء مباراة بيراميدز ضد الزمالك والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي كان من المقرر أن تقام يوم الثالث عشر من شهر مارس الماضي.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المواجهة المرتقبة بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها.

مباراة بيراميدز ضد الزمالك

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي الزمالك المركز الأول على لائحة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 60 نقطة جمعها الفريق من 26 مباراة حيث حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 6 وتكبد مرارة الخسارة في مباراتين.

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في المقابل يحتل فريق نادي بيراميدز الصدارة مناصفة مع الزمالك لكنه لعب عنه زياده مباراتين حيث لعب أبناء دياز 28 مباراة جمعوا خلالها 60 نقطة بتحقيق الفوز في 17 مباراة والتعادل في 9 وخسر الفريق في مباراتين أيضاً.

توقيت متابعة مباراة بيراميدز ضد الزمالك اليوم الثلاثاء

تبدأ مباراة بيراميدز ضد الزمالك ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الزمالك على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة بيراميدز ضد الزمالك والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الدفاع الجوي عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورتس إتش دي بإعتبارهما أصحاب البث الحي والمباشر لبطولة الدوري المصري.