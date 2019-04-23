انت الان تتابع المقاولون يكشف نسبته في حالة رحيل صلاح عن ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ ص
محمد صلاح
قال المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن التجديد لعماد النحاس، المدير الفني للفريق كان متفقا عليه منذ فترة، والإعلان عن ذلك أمس الإثنين كان شكليًا وليس أكثر من ذلك. وأشار عادل، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، إلى أن الإضافة التي قدمها النحاس لفريق المقاولون واضحة للجميع، باقترابه من التواجد في المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري المصري، وأظهر الطرفان رغبتهما في تمديد التعاقد.
وأضاف أن عماد النحاس استقر على احتياجاته لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، وأن مجلس إدارة النادي قرر تلبية جميع طلباته، التي تتراوح بين 4 أو 5 لاعبين جدد. وتطرق المشرف العام على الكرة بالمقاولون، إلى العوائد التي يتلقاها النادي نظير انتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى ليفربول الإنجليزي في بداية الموسم
وأضاف أن عماد النحاس استقر على احتياجاته لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، وأن مجلس إدارة النادي قرر تلبية جميع طلباته، التي تتراوح بين 4 أو 5 لاعبين جدد.
وتطرق المشرف العام على الكرة بالمقاولون، إلى العوائد التي يتلقاها النادي نظير انتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى ليفربول الإنجليزي في بداية الموسم الماضي، موضحًا أن النادي مازال حتى الآن يحصل على الأقساط الخاصة بانتقاله للريدز.
وكشف، أنه في حالة انتقال محمد صلاح إلى أي ناد آخر سيحصل المقاولون العرب على نسبة 4% من قيمة الصفقة، متمنيًا أن يواصل الفرعون المصري تألقه ويصل لأعلى مستويات ممكنة.
وارتبط اسم محمد صلاح خلال الفترة الماضية بالانتقال لأكثر من نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزهم ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.
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