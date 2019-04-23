شكرا لقرائتكم السيسي يستقبل عبدالعزيز الفيصل ووزراء الشباب والرياضة العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يوم الاثنين، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ووزراء الشباب والرياضة المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد حاليًا بالقاهرة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أشرف صبحي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب الاستقبال أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن الشباب يشكلون الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة، إذا ما أحسن استخدامها، مشدداً في هذا الصدد على أهمية صياغة خطة عمل طموحة وتدريجية بهدف تفعيل الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري، وذلك في إطار أولوية الحفاظ على الدول بالمنطقة العربية.

وشدد على أهمية تعزيز دور وزارات وهيئات الشباب والرياضة العربية كجسر ومنصة تسهم في زيادة التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، فضلاً عن الإمكانيات والفرص المتاحة فيها، وأيضاً التحديات التي تواجه شبابها، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب العربي.

ولفت المتحدث الرئاسي المصري إلى أن الوزراء العرب أشادوا من جانبهم باهتمام القيادة السياسية في مصر بالمجالين الشبابي والرياضي، لا سيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر.