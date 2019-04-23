«الشارقة الرياضي» يناقش خطته الاستراتيجية للمواسم المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الشارقة الرياضي مسودة خطته الاستراتيجية لرياضة الشارقة 2019-2021 مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج؛ بهدف الوقوف على ملاحظاتهم، والخروج بمبادرات رياضية استراتيجية تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية والاستشرافية للدولة والإمارة، ووضع خطة استراتيجية للقطاع الرياضي في إمارة الشارقة، وضمان تطبيقها من المجلس والأندية، مع وضع الأهداف ومؤشرات أدائها وإجراء البحوث والدراسات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع الرياضي في الإمارة.

حضر اللقاء عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان رئيس لجنة الاستراتيجية والأعضاء، وزكية سهيل المشرخ رئيس قسم الاتصال الحكومي بالإنابة، وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم العلاقات العامة.

تناول اللقاء استعراض خطة العمل من قبل لجنة الاستراتيجية، والتعرف إلى القيم والأهداف والرسالة من مقارنة معيارية مع المؤسسات المشابهة في العالم، وعقدت اللجنة حوالي 28 اجتماعاً خلال الستة أشهر الماضية، بحضور 71% من ممثلي الأندية، كما عملت اللجنة على الهيكل التنظيمي الذي يضم أكبر عدد أندية من بين الإمارات وهي 21 نادياً رياضياً وتخصصياً، بجانب عمل مدخلات الخطة الاستراتيجية، من خلال توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤية الإمارات 2021.

كما تم خلال اللقاء التعرف إلى أهداف الخطة الاستراتيجية، والتي تضم تعزيز مفهوم الرسالة المجتمعية وصناعة قيادات رياضية شابة بمعايير احترافية دولية، وتمكينها لقيادة المستقبل الرياضي، وتعزيز فرص الاستثمار والترفيه الرياضي بكفاءة عالية، من خلال تنظيم الأحداث الرياضية.