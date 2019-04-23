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موعد مباراة “ليفربول وبرشلونة” القادمة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محمد صلاح...

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نتابع  معكم الان موعد مباراة وبرشلونة القادمة، حيث حسم فريق ليفربول الإنجليزي موقفه من الدور ربع النهائي من بطولة بعدما حقق الفوز على فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 6-1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، وقد تأهل رسميًا للدور نصف النهائي لمواجهة فريق ليفربول الإسباني بعدما تأهل فريق على حساب مانشستر يونايتد بفوزه في الدور ربع النهائي من نفس البطولة بأربع أهداف نظيفة دون رد.

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2019

موعد  ليفربول وبرشلونة فى دورى ابطال اوروبا

ولأول مرة سيواجه اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وجهًا لوجه للأسطورة الارجنتينية ليونيل نجم فريق برشلونة الإسباني.

وينتظر عشاق الكرة في مصر خصوصًا وجميع أنحاء العالم هذه المباراة القوية التي سوف يتأهل من خلالها الفريق الفائز في مجموع اللقاءين للدور النهائي ليواجه الفائز من مباراة أياكس وتوتنهام.

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موعد مباراة ليفربول وبرشلونة 2019 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

في مواجهة نارية بين الفريقين سيواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره الإسباني في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 يوم الأربعاء 1 مايو 2019  بينما ستكون مباراة العودة في الأربعاء 8 مايو 2019 ليتأهل الفائز من مجموع المبارتين للدور النهائي من نفس البطولة.

ويذكر أن الفريقين قد تواجها من قبل تسع مرات انتهت بفوز ليفربول في أربع و برشلونة في اثنان وتعادل الفريقين في ثلاث مباريات.

وكان آخر من توج ببطولة دوري أبطال أوروبا هو فريق الإسباني العام الماضي على حساب الإنجليزي ليفربول.

برشلونة وليفربول

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