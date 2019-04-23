انت الان تتابع مفاجآت في قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
بيراميدز
أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة فريقه والتي ضمت 21 لاعبًا لمعسكر الفريق بأحد الفنادق الكبرى، استعداداً لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء غدًا الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة كريستيان بينافينتي، بعد تعافيه من الإصابة، وعمر خريبين بعد نهاية إيقافه، وظهور أحمد عادل، ظهير أيسر فريق الشباب، فيما غاب أحمد أيمن منصور للإيقاف، وسمح الجهاز الفني لدونجا حرية تحديد موقفه من خوض اللقاء بعد وفاة والده اليوم، لكن اللاعب تمسك بخوض اللقاء.
وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، المهدي سليمان. خط الدفاع: عمرو ميداني، علي جبر، رجب بكار، عمر جابر، عبد الله بكري، محمد رزق، أحمد عادل. خط الوسط: مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، عبد الله السعيد، إريك تراوري، كريستيان بينافينتي، محمد مجدي قفشة، محمد فاروق. خط الهجوم:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي، المهدي سليمان.
خط الدفاع: عمرو ميداني، علي جبر، رجب بكار، عمر جابر، عبد الله بكري، محمد رزق، أحمد عادل.
خط الوسط: مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، عبد الله السعيد، إريك تراوري، كريستيان بينافينتي، محمد مجدي قفشة، محمد فاروق.
خط الهجوم: ماركوس كينو، عمر خربين، ناصر منسي، جون سيفوينتي.
ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الزمالك في الثامنة من مساء غد الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ويدخل فريق بيراميدز المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة.
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