انت الان تتابع طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة بيراميدز والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
لجنة الحكام
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، أسماء حكام مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز؛ حيث يدير اللقاء طاقم تحكيم نرويجي يتكون من همبر نلسون حكم ساحة، ويعاونه كل من جرونفيك مساعدًا أول، وأساكس مساعدًا ثانيًا، وكريستوفر حكمًا رابعًا. وكشف مصدر باتحاد الكرة إن لجنة الحكام استبعدت أي حكام من دولة سويسرا أو الأرجنتين خاصة أن مدرب الزمالك سويسري ومدرب بيراميدز أرجنتيني.
ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في الثامنة من مساء غد الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل فريق الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول المسابقة برصيد 60 نقطة متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني؛ حيث يتفوق الأبيض بفارق الأهداف. يذكر
ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في الثامنة من مساء غد الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل فريق الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول المسابقة برصيد 60 نقطة متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني؛ حيث يتفوق الأبيض بفارق الأهداف.
يذكر أن السويسري كرستيان جروس المدير الفني للزمالك قد أعلن قائمة فريقه استعدادًا للقاء والتي جاءت كالتالي:
فى حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"- عماد السيد.
فى الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمد عبدالسلام- محمود الونش- حمدي النقاز- بهاء مجدي- عبدالله جمعة.
في الوسط: طارق حامد- محمود عبدالعزيز- محمود كهربا- محمد إبراهيم- إبراهيم حسن- أحمد سيد "زيزو"- محمد عنتر- يوسف إبراهيم "أوباما"- أيمن حفني.
في الهجوم: عمر السعيد.
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