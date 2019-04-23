انت الان تتابع طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة بيراميدز والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

لجنة الحكام

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، أسماء حكام مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز؛ حيث يدير اللقاء طاقم تحكيم نرويجي يتكون من همبر نلسون حكم ساحة، ويعاونه كل من جرونفيك مساعدًا أول، وأساكس مساعدًا ثانيًا، وكريستوفر حكمًا رابعًا. وكشف مصدر باتحاد الكرة إن لجنة الحكام استبعدت أي حكام من دولة سويسرا أو الأرجنتين خاصة أن مدرب الزمالك سويسري ومدرب بيراميدز أرجنتيني.

ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في الثامنة من مساء غد الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل فريق الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول المسابقة برصيد 60 نقطة متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني؛ حيث يتفوق الأبيض بفارق الأهداف. يذكر