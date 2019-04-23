انت الان تتابع 4 نقاط ترجح كفة بيراميدز في موقعة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يدخل بيراميدز اللقاء منتشيًا بفوزه على الأهلي، والذي تكرر للمرة الثانية هذا الموسم؛ليؤكد تفوقه على الأحمر، وهو ما يمنح لاعبيه مزيدًا من الثقة.

يضرب بيراميدز موعدًا جديدًا مع أحد قطبي الكرة المصرية، غدًا الثلاثاء، بمواجهة نظيره الزمالك، غدًا الثلاثاء، على ملعب «الدفاع الجوي»، بعد أيام قليلة من فوزه على الأهلي، بهدف دون رد؛ ليشعل المنافسة على لقب الدوري المصري موسم 2018- 2019. صراع القمة في المسابقة على صفيح ساخن؛ حيث يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف، لكن الأخير خاض مباراتين أكثر من الفريق الأبيض، ويأتي من خلفهما الأهلي (حامل اللقب) في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

ويعلم بيراميدز بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، أن الفوز على الزمالك سيقرب الفريق خطوة كبيرة نحو المنافسة بقوة على اللقب، وسيمنحه الصدارة حتى إن كانت بشكل مؤقت حيث سيرفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك الذي سيتبقى له مباراتان إضافيتان، وحتى إذا فاز بهما الفريق الأبيض سيتقلص الفارق إلى 3

ويعلم بيراميدز بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، أن الفوز على الزمالك سيقرب الفريق خطوة كبيرة نحو المنافسة بقوة على اللقب، وسيمنحه الصدارة حتى إن كانت بشكل مؤقت حيث سيرفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك الذي سيتبقى له مباراتان إضافيتان، وحتى إذا فاز بهما الفريق الأبيض سيتقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط، من الممكن أن تتقلص خلال الـ7 مباريات المتبقية للأخير في الدوري، وتتزايد فرص بيراميدز في الفوز بالدرع. ويبدو الهدوء مسيطرًا قبل مواجهة الغد إلى حد كبير مقارنةً بأجواء ما قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز، لكن ذلك لا يقلل من الاهتمام الذي تلقاه المباراة من كل الجماهير بمختلف انتماءاتها بجانب صراع المقدمة، لاسيما أن مباراة الدوري الأول بينهما التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3- 3 كانت من أقوى مباريات الموسم الحالي. فرص الفريقين قبل المباراة تبدو متساوية؛ لكنها قد تميل لبيراميدز قليلا وفقًا لبعض الميزات التي يلقي «التحرير» عليها الضوء في التقرير التالي.. معنويات مرتفعة معنويات مرتفعة يدخل بيراميدز اللقاء منتشيًا بفوزه على الأهلي، والذي تكرر للمرة الثانية هذا الموسم؛ ليؤكد تفوقه على الأحمر، وهو ما يمنح لاعبيه مزيدًا من الثقة في قدرتهم على هزيمة القطبين. Advertisements حلم اللقب حلم اللقب صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، بأن طموحات ناديه هذا الموسم تتلخص في الاستمرارية، والتأهل لإحدى بطولتي إفريقيا، لكن ذلك لا يعني عدم تفكيره في التتويج بالدوري خاصة بعدما عاد الفريق بقوة للمنافسة في المباريات الأخيرة. الأمر لا يتوقف عند مالك النادي، الفوز باللقب بالتأكيد هو طموح كل فرد يعمل في نادي بيراميدز، بدءًا من حسام البدري، رئيس النادي مرورًا بالجهاز الفني واللاعبين، الذين يظهرون في كل مباراة مدى حماسهم وتحفزهم لتحقيق إنجاز يحسب لهم هذا الموسم. رامون دياز رامون دياز بالتأكيد يعلم المدرب الأرجنتيني سر إقالة حسام حسن، المدير الفني الذي سبقه في قيادة بيراميدز، والذي رحل عن الفريق بقرار إداري بعد التعادل مع الزمالك. ولم يقدم بيراميدز في الشوط الثاني الأداء المنتظر منه أمام الأهلي، بعدما تحقق له ما أراد في الشوط الأول بالتقدم بهدف، لكن طوال الـ90 دقيقة أظهر مدى دراسة الجهاز الفني بقيادة دياز، لنقاط قوة وضعف فريق الأهلي؛ حيث أجبر الفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي في الثلث الأخير من المباراة على لعب الكرات العالية، واستطاع أن يخرج باللقاء إلى السيناريو الذي يريده. الغيابات.. الغيابات.. في الوقت الذي يستعيد فيه بيراميدز أمام الزمالك، خدمات الثنائي عمر خربين، العائد من الإيقاف، والبيروفي كريستيان بينافينتي، الذي تعافى من الإصابة، يفقد الفريق الأبيض 3 من العناصر التي يعتمد عليها السويسري كريستيان جروس، وهم التونسي فرجاني ساسي، والثنائي المغربي خالد بوطيب وحميد أحداد. ويبقى غياب ساسي هو الأكثر تأثيرًا بشكل واضح على أداء الزمالك، في المباريات الأخيرة؛ حيث لجأ جروس للدفع بمحمد إبراهيم بدلا منه، لكن هذا الحل قد لا يكون مناسبًا دفاعيًا في مواجهة منتصف ملعب هجومي يتواجد به الثلاثي المتألق عبدالله السعيد، وكينو، وإيريك تراوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 نقاط ترجح كفة بيراميدز في موقعة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.