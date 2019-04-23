المقاولون يمنى النفس بإنتقال صلاح للريال أو اليوفى الصيف المقبل...

وشدد عادل، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "مساء الأنوار" المذاع على قناة النيل للرياضة على ان نادي روما مازال يرسل النسبة الخاصة بانتقال اللاعب الى الدوري الانجليزي والبالغة 4 % على اقساط وفقًا للتعاقد بين الناديين.

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محمد صلاح

وتمنى محمد عادل أن يستفيد ناديه من انتقال محمد صلاح القادم لأى من الأندية الأوروبية، خاصة أنه لو انتقل الى أى من الأندية سيحصل المقاولون العرب على نسبة 4% من قيمة التعاقد والتى ستكون كبيرة للغاية نظرًا لارتفاع قيمة اللاعب السوقية فى الدوريات الأوروبية.

محمد صلاح الى ريال مدريد أو يوفنتوس

ويرتبط اسم محمد صلاح بالتعاقدات الصيفية لنادي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الايطالي واللذين يسعيان الى التعاقد معه بعد مواصلته التألق بالدورى الانجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.