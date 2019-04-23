رمضان السيد مديرا فنيا للنجوم خلفا لمؤمن سليمان...

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جدة - عمرو شويل رمضان السيد مديرا فنيا للنجوم
قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تعيين رمضان السيد مديراً فنياً للفريق الأول، خلفاً لمؤمن سليمان الذي تقدم بإستقالته بعد الهزيمة من بتروجيت بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.
رمضان السيد مدربا النجومومن المقرر أن يقود رمضان السيد تدريبات النجوم غدًا الثلااء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 30 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى.
من جانبه أكد رمضان السيد المدير الفني الجديد للنجوم، أنه جاهز للتحدي في المباريات المقبلة، موضحًا إن مازالت فرصة بقاء الفريق في الدوري الممتاز قائمة، لكن لابد من العمل بجهد كبير لمواجهة ذلك التحدي في الفترة القادمة.
رمضان السيدواختتم المدير الفني الجديد حديثه بأن نادي النجوم لعب في الدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة في تاريخه بشكل جيد بلاعبيه الشباب، وأنه يأمل في الظهور بشكل أفضل في المباريات المتبقية من الدوري الممتاز.
إقالة مؤمن سليمان
وأقيل مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق النجوم من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق بعدها تم الاعلان عن تعيين رمضان السيد مدربا للفريق.
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