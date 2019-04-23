رمضان السيد مديرا فنيا للنجوم خلفا لمؤمن سليمان...

جدة - عمرو شويل رمضان السيد مديرا فنيا للنجوم

قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تعيين رمضان السيد مديراً فنياً للفريق الأول، خلفاً لمؤمن سليمان الذي تقدم بإستقالته بعد الهزيمة من بتروجيت بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

رمضان السيد مدربا النجوم

ومن المقرر أن يقود رمضان السيد تدريبات النجوم غدًا الثلااء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 30 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى.