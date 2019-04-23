شكرا لقرائتكم عدلى القيعى لجماهير الأهلي: "ازعلو بس متشتموش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عدلى القيعى مستشارالتعاقدات بالنادى الأهلى، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء بعد الهزيمة التى لحقت بالفريق أمام بيراميدز. وطالب عدلى القيعى، خلال برنامجه المذاع على قناة الأهلى، جماهير القلعة الحمراء بعدم الإساءة للاعبى الفريق مثل الفترة الماضية . Advertisements وقال القيعى للجماهير: " انتو ليكو الحق ان تغضبوا ولكن بدون اساءة لأحد أو للاعبى الأهلى". وخسر الأهلى من بيراميدز فى الجولة الماضية من الدورى بهدف دون رد ليحتل المركز الثالث فى جدول الدورى بعد تربعه على صداره الدورى قبل المباراة.

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