شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد مديرا فنيا لفريق النجوم خلفا لمؤمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تعيين رمضان السيد مديراً فنياً للفريق الأول، خلفاً لمؤمن سليمان الذي تقدم باستقالته بعد الهزيمة من بتروجت بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يقود رمضان السيد تدريبات النجوم غدًا الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 30 من الشهر الحالى فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى.
من جانبه أكد رمضان السيد المدير الفني الجديد للنجوم، أنه جاهز للتحدى فى المباريات المقبلة، موضحًا إن ما زالت فرصة بقاء الفريق فى الدورى الممتاز قائمة، لكن لا بد من العمل بجهد كبير لمواجهة ذلك التحدى فى الفترة المقبلة.
واختتم المدير الفني الجديد حديثه بأن نادى النجوم لعب فى الدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة فى تاريخه بشكل جيد بلاعبيه الشباب، وأنه يأمل فى الظهور بشكل أفضل فى المباريات المتبقية من الدوري الممتاز.
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