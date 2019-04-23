شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد مديرا فنيا لفريق النجوم خلفا لمؤمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تعيين رمضان السيد مديراً فنياً للفريق الأول، خلفاً لمؤمن سليمان الذي تقدم باستقالته بعد الهزيمة من بتروجت بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود رمضان السيد تدريبات النجوم غدًا الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 30 من الشهر الحالى فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى.

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