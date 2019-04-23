فريق الأحلام .. ماذا لو انتقل صلاح وبوجبا وهازرد ومبابي وماني لريال مدريد؟

كتب: أحمد أبوعقيل



تشير العديد من التقارير الصحفية إلى انتقال الخماسي الرائع، محمد صلاح لاعب ليفربول وزميله ساديو ماني إلى فريق ريال مدريد الأسباني بجانب، ايدن هازار لاعب تشيلسي وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

محمد صلاح

تقارير صحفية فرنسية أكدت أن فرص انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة باتت كبيرة في ظل توتر علاقته مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية نقلاً عن قناة "Telefoot" الفرنسية، أن العلاقة بين محمد صلاح ويورجن كلوب ليست على ما يرام، الأمر الذي يعزز كثيرًا من فرص رحيل النجم المصري محمد صلاح.

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت في إنجلترا: "هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي تتحدث فيها الصحافة الأوروبية عن انهيار العلاقة بين محمد صلاح ويورجن كلوب، فقد سبق وأن تناولت صحيفة آس الإسبانية هذا الأمر قبل أن يسارع رامي عباس وكيل اللاعب بنفي هذا الأمر".

وقالت صحيفة "آس"، إن محمد صلاح طلب من إدارة النادى الموافقة على رحيله فى يناير الماضى بعد دخوله فى مشادة مع المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب، وهو السبب فى ظهوره مستاءً خلال الفترة الأخيرة مع ليفربول.



بول بوجبا

كشفت تقارير إعلامية من تدهور العلاقة بين مشجعي مانشستر يونايتد الإنجليزي والنجم الفرنسي بول بوجبا، ووصولها لمرحلة "غير قابلة للإصلاح"، عقب قيام اللاعب بتصرف اعتبره كثيرون "مسيئا".

وأثار اللاعب غضب مشجعي "الشياطين الحمر" عقب خسارة النادي أمام إيفرتون بنتيجة 4-0، كونه لم ينضم إلى باقي زملائه لتحية الحضور كما تجري العادة في نهاية مباريات كرة القدم.

ودفع سلوك بوجبا كثيرين من داعمي مانشستر للمطالبة ببيعه لريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك مع تزايد التكهنات بانتقاله إلى الدوري الإسباني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة من بوجبا، حيث غرد أحدهم على تويتر قائلا: "فعل بوغبا يمثل قلة احترام لجماهير النادي".



كيليان مبابي

تحدث النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن انتقال محتمل إلى ريال مدريد الإسباني، الفريق الذي شجعه اللاعب أثناء طفولته، الذي لم ينفي احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد، لكنه لم يحدد وقتا لذلك.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال مبابي (20 عاما) قال عندما سؤل عن احتمالية انتقاله إلى بطل أوروبا: "أنا أشعر بشعور جيد هنا (في باريس سان جرمان)، لكنك لا تعلم ماذا ممكن أن يحصل في كرة القدم".

وكان مبابي منذ طفولته مشجعا مهووسا بريال مدريد، كما أنه كان يعتبر نجم الفريق السابق رونالدو، مثلا أعلى له.

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إيدن هازرد

يطمح نادي ريال مدريد في ضم لاعب تشلسي، إيدن هازارد، وذكرت وسائل إعلام بريطانية،، أن تشلسي وافق مضطرا على بيع هازارد للريال مقابل 112 مليون يورو، على اعتبار أن عقده سينتهي بعد سنة واحدة، مما يعني إمكانية انتقاله بشكل مجاني في حال رفض تجديد عقده.

وأوضحت التقارير أن هازارد سيوقع مع النادي الملكي عقدا لمدة خمسة مواسم، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لعب دورا حاسما في إقناع قائد منتخب "الشياطين الحمر" في الانتقال إلى قلعة الميرنغي.

وعبّر هازارد في تصريح سابق عن إعجابه الكبير بزيدان، قائلا "أحترمه كثيرا فهو قدوتي في عالم كرة القدم والسبب الأول في حبي لتلك اللعبة".



ساديو ماني

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يصر على التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم السنغالي ساديو ماني (26 عاما) بالانتقال لصفوف فريق ريال مدريد مطلع الموسم الجديد، بعد اهتمام زيدان بضمه.

وكان ماني قد انتقل إلى ليفربول في صيف عام 2016 بمبلغ 41 مليون يورو، قادما من فريق ساوثمبتون الإنجليزي، والآن بات من أهم لاعبي الريدز، خاصة هذا الموسم.

وأكدت مجلة "فرانس فوتبول"، الصيف الماضي، أن ريال مدريد قد توصل لاتفاق مبدئي مع ماني على الانضمام للمرينغي، لكن الصفقة فشلت بعد رحيل زيدان في ولايته الأولى.

وأشادت "ماركا" بإمكانيات ماني المذهلة، بالإضافة لأهدافه الكثيرة هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفا حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وينافس بقوة على لقب هداف البريميرليغ.

وأوضحت أن سعر ماني يقدر حاليا بـ85 مليون يورو، وعقده مع ليفربول سينتهي في صيف عام 2023، لذلك طلب زيدان من إدارة الملكي الوصول لاتفاق مع "الريدز" بشأن بيع ماني في الصيف.

وأضافت الصحيفة أن ماني يلعب كرة القدم "بشكلها الصريح والمباشر"، وأنه "لاعب مهذب وهادئ خارج وداخل الملعب، بجانب إمكانياته المميزة"، وهذا ما يحتاجه زيدان بالفعل مع ريال مدريد.