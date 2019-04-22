انت الان تتابع مدرب تونس يتحدث عن إصابة ساسي واستبعاد النقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م

فرجاني ساسي

أكد الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، أن إصابة فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك، خسارة كبيرة لمنتخب نسور قرطاج، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، من الحادي والعشرين من يونيو إلى التاسع عشر من يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، جاء ذلك في تصريحات لبوابة "العين الرياضية"، اليوم الإثنين، قائلا: "إصابة ساسي خسارة كبيرة لنا، كنا نرغب في الاعتماد عليه، وإصابته تحتاج لما يقرب من 5 أسابيع.. لكن لديه فرصة كبيرة في اللحاق بالبطولة.

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وانتقل المدرب الفرنسي للحديث عن استبعاد حمدي النقاز لاعب الزمالك الذي استبعد من المعسكر الأخير لنسور قرطاج، قائلا: "تم استبعاد النقاز لأسباب فنية، ولا علاقة له بأي مشاكل إدارية أو مع اللاعب.. نهتم بمن يقدم المستوى المطلوب، ولن يتم ضم أي لاعب في ظل هبوط مستواه، والباب مفتوح أمام الجميع لآخر لحظة". وواصل