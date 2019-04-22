انت الان تتابع بسبب الإصابة.. رامي عاشور يعلن اعتزاله الإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

رامي عاشور

أعلن رامي عاشور أسطورة الإسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة، قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافي منها بالشكل الذي يسمح له بالعودة للتألق داخل القفص الزجاجي، لتتوقف مسيرة حافلة لواحد من أفضل اللاعبين فى العالم على صعيد الألعاب الفردية، جاء ذلك في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". اليوم الإثنين، يعلن خلاله الاعتزال، معربًا عن شكره لكل من دعمه خلال مسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات.

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رامي عاشور البالغ من العمر 31 عامًا، سبق له الفوز ببطولتين للعالم للناشئين، بالإضافة إلي ثلاث بطولات عالم للكبار، وظل متربعًا على صدارة تصنيف اللعبة لمدة 21 شهرًا، وخاض 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا. وعاني عاشور طول مشواره الرياضي من الإصابات فى الركبة حتى وصل حاليًا إلى التصنيف الـ211 على العالم