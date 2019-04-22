انت الان تتابع بسبب الإصابة.. رامي عاشور يعلن اعتزاله الإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
رامي عاشور
أعلن رامي عاشور أسطورة الإسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة، قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافي منها بالشكل الذي يسمح له بالعودة للتألق داخل القفص الزجاجي، لتتوقف مسيرة حافلة لواحد من أفضل اللاعبين فى العالم على صعيد الألعاب الفردية، جاء ذلك في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". اليوم الإثنين، يعلن خلاله الاعتزال، معربًا عن شكره لكل من دعمه خلال مسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات.
رامي عاشور البالغ من العمر 31 عامًا، سبق له الفوز ببطولتين للعالم للناشئين، بالإضافة إلي ثلاث بطولات عالم للكبار، وظل متربعًا على صدارة تصنيف اللعبة لمدة 21 شهرًا، وخاض 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا. وعاني عاشور طول مشواره الرياضي من الإصابات فى الركبة حتى وصل حاليًا إلى التصنيف الـ211 على العالم
وعاني عاشور طول مشواره الرياضي من الإصابات فى الركبة حتى وصل حاليًا إلى التصنيف الـ211 على العالم بسبب توقفه عن المشاركة.
وكان رامي عاشور أول مصري يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في نسختها الجديدة، كما شارك مع المنتخب الوطنى في بطولة العالم، وحصد معهم اللقب مرتين في 2009، 2017.
وأعلن الاتحاد الدولي للمحترفين في لعبة الإسكواش (PSA) اعتزال اللاعب الذي وضعه في المركز الثاني في الاستفتاء الأعظم في تاريخ اللعبة خلف المعجزة الباكستانية جهانكير خان.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الإصابة.. رامي عاشور يعلن اعتزاله الإسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.