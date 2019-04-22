شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مشاركاً في محاضرة التونسي للفنون الصحفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

واصل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي سلسلة برامجه التدريبية التي يقيمها على مستوى مناطق المملكة كافة، حيث افتتح اليوم(الإثنين) في المدينة المنورة البرنامج التدريبي (الفنون الصحفية) الخاص بمسار الصحافة الذي يستمر حتى غد (الأربعاء)، ويقدّمه محمد التونسي، بحضور أكثر من 35 مشاركاً من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام.

وفي بداية البرنامج قدم التونسي جلسة تعريفية عن أبرز ميزات الصحفي الناجح والتعريف بالمهارات اللازمة لصناعة مادة صحفية (كتابة الخبر الصحفي، التقرير، التحقيق، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية).

وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام أربعة برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية في مساري الصحافة، والإذاعة والتلفزيون من أصل 60 برنامجاً تدريبياً كان الاتحاد قد أعلن عنها في وقت سابق.

وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي على كافة الأصعدة، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية.