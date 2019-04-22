شكرا لقرائتكم خبر عن بنت القناص تشبهه.. فقرة تمارين رياضية بين عماد متعب وطفلته تمارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عماد متعب، كابتن الأهلى ولاعب المنتخب الوطنى السابق، على ممارسة التمارين الصباحية مع طفلته "تمارا" الذى داعبها خلال التمارين.



عماد متعب مع ابنته تمارا

وحرص قناص القلعة الحمراء على تشجيع ابنته تمارا لممارسة التمارين الرياضية، فيما تمنى الكثير من متابعيه أن يعود للملاعب الخضراء مرة أخرى لقيادة هجوم الأهلى.

Advertisements View this post on Instagram 😄💞 A post shared by Emad Meteb (@emadmeteb90plus) on Apr 22, 2019 at 3:38am PDT A post shared by Emad Meteb (@emadmeteb90plus) onApr 22, 2019 at 3:38am PDT

وكان عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أكد فى تصريحات سابقة أن بطولة الدورى الممتاز لم تحسم حتى الآن، وسوف تشهد منافسة إلى آخر مباراة فى الجولة الـ 34 من عمر البطولة.



متعب وتمارا

كما أوضح عماد متعب، أن فريق الزمالك الأفضل هذا الموسم بعد الأداء الرائع الذى يقدمه الفريق الأبيض خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز، وأشار متعب إلى أن المباريات المتبقية لكل الفرق الثلاثة الاهلى والزمالك وبيراميدز تشهد صعوبة بالغة بسبب سعى كل منهم حصد الثلاث نقاط والبقاء على المنافسة.



متعب وتمارا خلال ممارسة التمارين

كما دافع متعب، عن موقف عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، عندما وقع للزمالك الموسم الماضى قبل أن يعود ويجدد عقده بالقلعة الحمراء، وقال متعب إن السعيد كان صريحاً من البداية وأكد لمسئولى القلعة الحمراء أن لديه عرضاً بقيمة مالية محددة واستفسر منهم عن القيمة التى سيحصل عليها من الأهلى ليخطروه بأن الحد الأقصى قيمة معينة وهو أقل بكثير من عرض الزمالك، ليوضح لهم أن القيمة المالية أقل بكثير من العرض الذى تلقاه قبل أن يعود ويوقع عقد تجديده للقلعة الحمراء بعد الاتفاق معه حول المستحقات المالية المرضية له، قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلى إعارته ثم بيعه.