ديوكوفيتش يبتعد وفونييني بين الـ 15 الأوائل في تصنيف المحترفين

اسماء السيد - ابتعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة ترتيب لاعبي كرة المضرب المحترفين في التصنيف العالمي الجديد الصادر الإثنين على ضوء نتائج دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة التي توج الإيطالي فابيو فونييني بلقبها فاقترب من نادي الـ 10 الأوائل.

في المقابل، لم يطرأ أي تعديل على نادي العشرين الأوليات في غياب دورات رابطة اللاعبات المحترفات الأسبوع الماضي المكرس لإقامة نصف نهائي كأس الاتحاد للمنتخبات والذي أدى الى تأهل استراليا وفرنسا لخوض النهائي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على حساب بيلاروسيا ورومانيا على التوالي.

لدى الرجال، يتصدر ديوكوفيتش التصنيف دائما برصيد 11160 نقطة، موسعا الفارق مع غريمه الإسباني رافايل نادل الذي فشل في احراز اللقب الثاني عشر في مونتي كارلو، من 2345 الى 3075 نقطة.

وخرج ديوكوفيتش الفائز بآخر ثلاث بطولات كبرى في ويمبلدون الانكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية (2018) واستراليا المفتوحة (مطلع 2019)، من ربع نهائي مونتي كارلو على يد الروسي دانييل مدفيديف فأضاف 90 نقطة الى رصيده، في حين فقد نادال اللقب الذي احرزه في المواسم الثلاثة السابقة بسقوطه في نصف النهائي أمام فونييني، وخسر 640 نقطة من رصيده السابق.

وحافظ الألماني الكسندر زفيريف والنمسوي دومينيك تييم على المركزين الثالث والخامس على التوالي، لكنهما فقدا نقاطا أيضا بخروجهما المبكر من مونتي كارلو، فيما تقدم الجنوب إفريقي كيفن أندرسون الى المركز السادس على حساب الياباني كي نيشيكوري، وصيف بطل العام الماضي.

وحقق فونييني البالغ 31 عاما أعلى تصنيف في مسيرته بعدما تقدم ستة مراكز الى الثاني عشر برصيد 2840 نقطة بفارق خمس نقاط فقط خلف الكرواتي مارين تشيليتش الحادي عشر.

ولدى السيدات، لا تزال اليابانية ناومي أوساكا تتربع على العرش (5967 نقطة) بفارق ضئيل عن مطاردتها الرومانية سيمونا هاليب (185 نقطة)، تليهما التشيكيتان بترا كفيتوفا وكارولينا بليسكوفا في المركزين الثالث والرابع تواليا.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11160 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 8085

3- الألماني ألكسندر زفيريف 5770

4- السويسري روجيه فيدرر 5590

5- النمسوي دومينيك تييم 4675

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4115

7- الياباني كي نيشيكوري 3690

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8- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3240

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3225

10- الأميركي جون إيسنر 3085

تصنيف العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 5967 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 5782

3- التشيكية بترا كفيتوفا 5645

4- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5580

5- الألمانية أنجيليك كيربر 5220

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5020

7- الهولندية كيكي برتنز 4640

8- الأميركية سلون ستيفنز 4386

9- الأسترالية أشلي بارتي 4275

10- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3520