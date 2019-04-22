الامارات | "جودو الإمارات" يظفر بأول برونزية آسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن "جودو الإمارات" يظفر بأول برونزية آسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب المنتخب الوطني للجودو فيكتور بالميدالية البرونزية لوزن 73 كيلوغرام وذلك في بطولة اسيا والمحيط الهاديء لكبار الجودو والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ويستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة بمشاركة لاعبي 39 دولة.

وتوج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية مساء امس بحضور الامين العام للاتحاد الاماراتي للمصارعة والجودو ناصر التميمي اللاعبين الفائزين وسط فرحة غامرة.

وجاءت برونزية فيكتور بعد ان فاز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على لاعب ايران محمد محمدي بالاي بون "النقطة الكاملة" بعد ان قلب تأخره بالنتيجة الى فوز ساحق.

وكان فيكتور قد فاز يوم امس في الادوار التمهيدية على كل من اللاعب الصيني كيونج ديج بالاسكور الذهبي، واللاعب التركمنستاني شاتاليك واللاعب ولي وينج(هونج كونج) قبل ان يخسر في نصف النهائي أمام بطل أوزبكستان توريف بالاسكور الذهبي.