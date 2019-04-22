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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ مفاوضات ضم رمضان صبحي نهائياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
بدأ مسئولو النادي الاهلي الدخول في مفاوضات جادة وحاسمة مع نظرائهم في نادي هيدرسيفلد الانجليزي خلال الأيام المقبلة من أجل تحويل عقد رمضان صبحي، من إعارة تنهي في 30 يونيو المقبل، إلى بيع نهائي.
ويأتي قرار مسئولو القلعة الحمراء بعدما أتفق الجميع في القلعة الحمراء على أنه لابد من الإبقاء على رمضان صبحي في صفوف الفريق لحاجة الفريق لجهوده خاصة وأنه أحد أبناء النادي ولديه من الحماس والإصرار بجانب الإمكانيات الفنية الهامة التى يحتاج إليها الفريق خلال المواسم المقبلةز
ومن المقرر أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة حسم مصير رمضان بحي خاصة وأن اللاعب لم يُحدد موقفه بشكل نهائي من فكرة البقاء في الاهلي من عدمها فرغم تأكيداته الدائمة على إنه لا يمكن أن يتأخر عن تلبية نداء القلعة الحمراء وهو ما كان سبباً في عودته للنادي في يناير الماضي إلا إنه في الوقت نفسه قد يُغيّر موقفه ويُقرر العودة لأوربا الصيف المقبل حال تلقيه عرضاً جاداً من أحدى الدوريات الكُبرى سواء في إنجلترا أو اسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا ،.
وأكد مصدر مُقرّب من رمضان صبحي أن اللاعب لن يرحل لأن ناد مغمور في أوروبا ويتطلع لأن تكون خطوته المقبلة مُفيدة له لذا سيعود للقارة العجوز حال تلقيه عرضاً من ناد كبير، عل الصعيد ذاته ، وافقت إدارة النادي على سفر رمضان صبحي إلى المانيا للخضوع لفحوصات طبية للإطمئان على العضلة الأمامية التى أُصيب فيها مؤخراً.
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