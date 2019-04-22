شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بالمهاجم الوهمى فى "قمة الدورى" أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على تعويض غياب المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، الذى ابتعد عن التدريبات الأخيرة لإصابته فى الركبة التى تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلى الماضية، بالاستعانة بالمهاجم الوهمى، فى حالة الحاجة الفنية إلى ذلك، خلال مباراة بيراميدز التى ستقام غدًا الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة.

وسيتواجد عمر السعيد، مهاجم الزمالك فى التشكيل الأساسى للفريق لتعويض غياب بوطيب، على أن يكون الثلاثى يوسف أوباما والمغربى حميد أحداد ومحمود كهربا بدلاءً للسعيد فى حالة حدوث أى أمر سواء تواجد أحدهم فى التشكيل الأساسى مثل أوباما أو كبديل، حيث يجيد الثلاثى دور المهاجم الوهمى فى التركيبة البيضاء وذلك تعويضًا لغياب المهاجم المغربى فى حالة حدوث أى أمر يخص السعيد خلال المواجهة، خاصة أن الثلاثى يجيد فى هذا المركز.