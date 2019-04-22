تركي آل الشيخ: نادٍ أوروبي يرغب في التعاقد مع لاعب من بيراميدز

مصراوي - كتب- علي البهجي:

قال تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إن إدارة النادي تلت عرضًا من أحد الأندية الأوروبية، للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لقناة نايل سبورت: "أن ناد أوروبي يرغب في ضم أحد لاعبي بيراميدز، لكن لن نتحدث عن باقي تفاصيل العرض حاليا".

وأضاف: "بعد مباراة الزمالك في الدوري سنكشف باقي تفاصيل العرض الأوروبي لضم أحد لاعبينا".

وتابع:" الفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، وكل لاعب له وقت ودور معين...