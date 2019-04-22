شكرا لقرائتكم منتخب مصر يواجع غينيا كوناكرى ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم المنتخب الوطني الاول بقيادة خافيير اجيري استعداداته لبطولة كأس الأمم الافريقية بخوض مباراة ودية أمام منتخب غينيا كوناكري يوم 16 يونيو المقبل قبل انطلاق الحدث القاري بخمسة أيام فقط. ويقع المنتخب الوطني الأول بالمجموعة الأولي للكان والتي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي واوغندا والتي ستخوض مبارياتها علي ارضية ملعب استاد القاهرة الدولي. وسبق ان لعبت مصر وغينيا كوناكري في عام 2013 في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2014 وفازت مصر ذهابا بثلاثة اهداف لهدفين هناك قبل ان تعود وتسجل فوز بالجونة بأربعة أهداف لهدفين .

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