رياضة | موعد مباراة الأهلي السعودي ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي السعودي ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي أهلي جدة لخوض مباراة قوية ضد برسبوليس الإيراني مساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الأهلي مع برسبوليس مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

ويأتي ترتيب مجموعة أهلي جدة كالتالي:

1- باختاكور: 5 نقاط

2- السد: 4 نقاط

Advertisements

3- برسبوليس: 4 نقاط

4- الأهلي: 3 نقاط

وكانت مباراة الفريقين في الجولة الثالثة قد انتهت بفوز برسبوليس بنتيجة هدفين دون مقابل ويدخل الراقي مباراته اليوم للثأر من خسارته وللعودة لنغمة الانتصارات.

وقال يوسف عنبر مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي التقديمي قبل المباراة: "مباراة الغد من فئة الـ6 نقاط، والفوز فيها سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لتصدر المجموعة، وتكملة المشوار الآسيوي بقوة، درسنا نقاط القوة والضعف في المنافس".

وستكون مباراة الأهلي السعودي مع برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خالد الحدي وحسن العيدروس.