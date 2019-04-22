رياضة | موعد مباراة الريان والوحدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الريان والوحدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الوحدة الإماراتي، مع فريق الريان القطري اليوم الاثنين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.





ويحتل فريق الريان القطري المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يحل فريق الوحدة الإماراتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويأتي التشكيل المتوقع للوحدة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشامسي.

خط الدفاع : تشانج ووريم - حمدان الكمالي - سالم سلطان - محمد المنهالي.

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خط الوسط : منصور الحربي - سلطان الغفري

ليوناردو - إسماعيل مطر - سبيستيان تيجالي.

خط الهجوم : يحيى الغساني.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق الريان :-

باري ريان - محمد جمعة - موسى هارون - جونزالو فيرا - محمد علاء الدين - عبد الرحمن الكربي - إبراهيم مسعود - لوكا بورجس - رودريجو تاباتا - خلفان إبراهيم - جيلمين ريفاس.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق الريان القطري، ضد فريق الوحدة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.