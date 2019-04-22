رياضة | كابوس نيمار يتكرر في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابوس نيمار يتكرر في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد موناكو في الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وسقط فيراتي في الدقيقة 75 على الأرض متأثرا بالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى بعد احتكاك في الهواء مع أحد لاعبي موناكو.

ولم يقدر لاعب الوسط الإيطالي على استكمال اللقاء، ليغادر ملعب حديقة الأمراء، ويشارك مكانه الألماني جوليان دراكسلر.

وتعد إصابة ماركو فيراتي مشابهة لما تعرض له زميله البرازيلي نيمار جونيور، الذي ابتعد أيضا ما يقرب من 3 أشهر عن الملاعب بسبب التواء شديد في الكاحل.