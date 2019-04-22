رياضة | برشلونة يرفض رحيل "فيدال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض رحيل "فيدال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن نية مسؤولي نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد التشيلي أرتورو فيدال بعد ظهوره بمستوى جيد مع البارسا.

وتصدر غلاف صحيفة سبورت عنوان "التجديد لفيدال"، حيثُ أن التشيلي كان قد وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع البارسا، لكن النادي الكتالوني يفكر في تمديد عقده لعام إضافي خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن التشيلي فيدال محبوب من قبل جماهير البلوجرانا، ولديه عدة عروض، لكنه غير معروض للبيع والنادي سعيد جداً بالمستوى الذي يقدمه.

وكان فيدال قد انتقل للكامب نو في أغسطس 2018 قادماً من بايرن ميونيخ وأعلنت وقتها صحيفة "آس" أن الصفقة قد بلغت قيمتها 19 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات.