7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 جدول مباريات المجموعة الأولى من مجموعات البطولة، والتى تقام فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، عن فتح باب التقدم أمام الشباب الراغبين فى التطوع فى تنظيم البطولة.

تعرف على موعد مباريات مجموعة مصر فى أمم أفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 جدول مباريات المجموعة الأولى من مجموعات البطولة، والتى تقام فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

نيدفيد يغادر إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة

غادر كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، القاهرة صباح اليوم الأحد إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة، بعد موافقة النادى الأهلي على سفر اللاعب للعلاج بالخارج.

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