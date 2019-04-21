رياضة | برشلونة يتلقى صفعة جديدة

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وجهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة موجعه لنظيرتها في برشلونة الإسباني وذلك بشأن تعاقد الأخير مع النجم الدولي الأنجليزي ماركوس راشفورد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت الكثير من المصادر الصحفية الصادرة خلال الأيام الماضية قد أشارت إلى وجود رغبة كبيرة داخل جدران البلوجرانا للتعاقد مع راشفورد وذلك حتى يجلس على مقاعد البدلاء أو يلعب بجانب الاوروجوياني لويس سواريز الذي تقدم في العمر ووصل إلى 32 عاماً.

وفي تقرير أعدته صحيفة " الصن " البريطانية أكدت أن المانيو طلب الحصول على مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني نظير الإستغناء عن راشفورد في الصيف وترى إدارة برشلونة أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه للغاية خاصةً أن عقد اللاعب سينتهي مع فريقه الموسم القادم.

وشارك المهاجم اليافع مع فريقه في 42 مباراة سجل خلالهم 13 هدفاً فيما نجح في صناعة 9 أهداف آخرين لزملائه في الفريق ما جعل إدارة برشلونة تضعه على طاولة المفاوضات.