انت الان تتابع بعد هدف أوباميانج.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

أوباميانج

أحرز الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في شباك كريستال بالاس خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بخسارة الجانرز بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع النجم الجابوني رصيده التهديفي إلى 19 هدفًا، وينافس على صدارة هدافي المسابقة بعد أن تساوى مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول وسيرخيو أجويرو مهاجم فري مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: 1- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. 2- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 19 هدفًا. 3- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا 4- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 18 هدفًا. 5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. 6- هاري كين