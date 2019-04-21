شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس وفد السعودية في اجتماع وزراء الرياضة العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وفد السعودية المشارك في اجتماعات الدورة 42 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. وبالإضافة إلى ذلك، سيحضر الأمير عبدالعزيز اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي والتي ستعقد يومي 22 و23 أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

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