ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو .. هاتريك بنزيما يقود الملكي لانتصار كبير

نجح ريال مدريد في تحقيق فوز كبير على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون رد، سجل أهداف الريال الثلاثة نجمه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ليصل الريال إلى النقطة 64 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وجاء هاتريك أهداف بنزيما في الشوط الثاني في الدقائق 47 و76 والوقت بدل الضائع من عمر المباراة، حيث بدأ المرينغي المباراة مهاجماً منذ البداية قبل أن ينتهي الشوط الأول بدون أهداف، ويدخل زيدان الشوط الثاني من اللقاء بنفس التشكيلة وينجح في تسجيل ثلاثية نظيفة.

وبتلك الثلاثية للفرنسي بنزيما يرتفع رصيد النجم الفرنسي من الأهداف إلى 20 هدف، وهو يعتبر موسم مميز للفرنسي بقميص الملكي منذ قدومه من صفوف ليون، حيث يحتل المركز الثالث بنفس رصيد سواريز ومتخلفاً عن المتصدر ميسي نجم برشلونة بفارق 13 هدف.